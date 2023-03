Paul kam auf dem Weg ins Spital auf die Welt

Besonders eilig hatte es am 2. März ein Zwillingsbub in Graz-Umgebung: Die Geburt stand bevor und das Ehepaar sei schon unterwegs ins Spital gewesen, als ein Notruf in der Rettungszentrale Steiermark einging. Kurzfristig musste ein Treffpunkt mit der Besatzung des Rettungswagens (RTW) bei der Rot-Kreuz Bezirksstelle in Seiersberg-Pirka vereinbart werden.