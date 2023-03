Polizei möchte mehr Strenge gegen Randalierer

„Wir stehen für ein friedliches und respektvolles Miteinander in Oberösterreich. Vorfälle wie jene in der Halloween-Nacht des vergangenen Jahres wollen wir hier nicht haben. Es gibt klare Regeln. Wer sich daran nicht halten kann oder will, für den ist in unserem Land kein Platz. Ein konsequentes Vorgehen ist deshalb unbedingt notwendig. Klar ist aber auch, dass es gerade für Jugendliche auch eine Perspektive braucht, damit solche Ereignisse Einzelfälle bleiben“, unterstreicht Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer, der den Landessicherheitsrat einberufen hat. Aus aktuellem Anlass berichtete Landespolizeidirektor Andreas Pilsl auch zum aktuellen Ermittlungsstand im Zusammenhang mit dem Brandanschlag auf das entstehende Flüchtlingsquartier in der Linzer Lunzerstraße. WAS er berichtete, teilte Stelzer allerdings nicht mit - die Ermittlungen laufen ja noch und Ergebnis dürfte es noch keines geben.