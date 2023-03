Aprilwetter im März: Zuerst 20 Grad, dann Schnee

„Es wird eine turbulente und abwechslungsreiche Woche“, so ein Experte von der GeoSphere Austria (ehemals ZAMG) zur „Krone“. Am Montag wird es - nachdem sich der Hochnebel aufgelöst hat - in ganz Tirol überwiegend sonnig und in Nordtirol zunehmend föhnig. Vor allem in den klassischen Föhntälern wird es windig. Das Thermometer steigt auf bis zu 20 Grad. Lokal sind sogar noch höhere Temperaturen möglich!