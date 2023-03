Diese Filme haben gute Chancen auf einen Oscar

„Everything Everywhere All at Once“ wird nicht zu schlagen sein. Das Multiverse Comedy-Drama hat mit insgesamt elf mehr Nominierungen als alle anderen Filme und scheint in der Kategorie Bester Film unschlagbar zu sein. Michelle Yeoh spielt im Streifen eine chinesische Einwanderin. Experten gehen davon aus, dass sie die goldene Statue für die Beste Schauspielerin bekommen wird.