Verlieren die Raucher ihre letzten Reservate?

Nach den Vorstellungen des italienischen Gesundheitsministers Orazio Schillaci soll das Qualmen an Tischen im Freien wie in Bars und Restaurants sowie an Öffi-Haltestellen nicht mehr erlaubt sein - wir berichteten. Das Rauchen soll draußen nur noch in definierten Zonen gestattet sein. Also „Ciao, ciao, fumatori“ (bedeutet frei übersetzt so viel wie „Pfiat euch, ihr Raucher“).