Lilian Klebow tanzte mit zwei gebrochenen Rippen!

Viel Spaß am Parkett bei Michael Buchinger

„Tänzerisch ist noch Luft nach oben, Unterhaltungspotenzial ist da“, erklärte Balázs Ekker nach dem Slowfox zu „Always Look on the Bright Side of Life“ von Michael Buchinger und Herbert Stanonik. „Es gefällt mir, dass ich das Gefühl habe, es ist dir alles egal, was hier passiert“, lachte Maria Angelini-Santner. „Aber ich will dennoch Qualität sehen.“ Sie habe aber „Mega-Bock“, den Influencer noch länger im Ballroom sehen zu dürfen.