15.000 NS-Zwangsarbeiter bekommen einen Namen

190 verschiedene Berufe auf Karteien vermerkt

Welche Erkenntnisse liegen bereits vor? Menschen aus mehr als 40 Nationen - die meisten stammten aus Russland und Italien - wurden in die Murmetropole gebracht und wohnten dort an 700 Adressen. Oft in privaten Haushalten oder gleich in den Betrieben, wo sie schufteten. Sie mussten insgesamt 190 verschiedene Berufe ausüben, 40 Prozent aller Personen setzte man als Hilfsarbeiter ein. Weitere große Gruppen waren Schlosser und Tischler. Ihre „Einsatzgebiete“: die Grazer Rüstungsindustrie mit beispielsweise Steyr-Daimler-Puch oder die Landwirtschaft. Viele Frauen waren auch als Dienstmädchen bei Grazer Familien tätig.