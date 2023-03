Anruf bei Anwalt - dann wollte Mann Koks schlucken

Ein 22-jähriger Deutscher hielt am Donnerstagabend die Polizei in Matrei in Osttirol auf Trab. Nachdem der Verdächtige und ein Landsmann (25) hinsichtlich Drogen ins Visier geraten und vor einem Lokal festgenommen worden waren, wollte er offenbar - während er mit seinem Anwalt telefonierte - ein Säckchen Kokain verschlucken. Die Beamten konnten dies trotz massiver Gegenwehr gerade noch verhindern.