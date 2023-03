Österreichs Handballer besiegen Ukraine mühelos

Komfortable Pausenführung

Zu Beginn der Partie gab es eine Schweigeminute für die Opfer des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sowie für jene des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien. Danach gingen Mykola Bilyk und Co. konzentriert zu Werke und spielten ihr Mehr an Erfahrung und Qualität aus. Nach einem 2:4-Rückstand in der Anfangsphase drehte die rot-weiß-rote Truppe gegen die jungen Ukrainer, die ihre Heimspiele wegen des Kriegs in der Heimat im Ausland austragen, auf und zog auf 14:9 davon. Auch zur Pause betrug der Vorsprung fünf Tore.