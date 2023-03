30 Millionen Euro gegen hohe Heiz- und Wohnkosten

Damit setzt der Landeshauptmann voll und ganz auf die Treffsicherheit: „Mit mir gibt es keine Gießkanne, sondern nur Maßnahmen, die auch dort ankommen, wo sie notwendig gebraucht werden. Die importierte Teuerung kann nicht zu 100 Prozent durch die öffentliche Hand abgefedert werden, wir können den Menschen aber sehr wohl unter die Arme greifen und solidarisch mit den Schwächsten in unserer Gesellschaft sein. Mir ist wichtig, dass keine Tiroler Maßnahme den gegenteiligen Effekt erzielt und die Inflation noch weiter steigen lässt: also keine Überförderung, sondern klare Einkommensgrenzen und mehr Unterstützung für mehr Köpfe in der Familie.“ Neu ist, dass MindestsicherungsbezieherInnen, die über die Mindestsicherung Energie- und Wohnkosten abgegolten bekommen, auch einen Zuschuss beantragen können. Damit sind insgesamt rund 70.000 Haushalte im unteren Einkommensbereich bis in den Mittelstand hinein antragsberechtigt.