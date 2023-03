Die Post und Müllabfuhr spüren von Teuerung nichts

Und wie sieht es im Unterland in der Festungsstadt Kufstein aus? „Reduktion der Abfallmengen aufgrund der Teuerungswelle können die Zahlen mit nur einer geringen Abweichung nicht bestätigen“, sagt Abfallberater Manfred Zöttl. Wurden in den Monaten Oktober bis Dezember 2021 rund 316,5 Tonnen Biomüll gezählt, waren es in denselben Monaten im Vorjahr mit rund 308 Tonnen nicht nennenswert weniger.