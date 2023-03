Todesschlepper von Kalabrien in Graz gefasst

Nach dem schrecklichen Flüchtlingsdrama in Kalabrien Ende Februar führte die Spur der Hintermänner nun in die Steiermark! In der Landeshauptstadt wurde einer der Drahtzieher der illegalen Mittelmeer-Überfahrt mit mindestens 70 Toten gefasst. Er war nach der Havarie geflüchtet und hatte sich in einem Flüchtlingsheim versteckt.