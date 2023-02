Bootsunglück: Suche nach Vermissten in Süditalien

Bis zu 150 Menschen an Bord

Das Boot hatte laut der italienischen Küstenwache etwa 120 Personen aus dem Iran, Pakistan und Afghanistan an Bord. Überlebende berichten hingegen von 140 bis 150 Menschen. Einer von ihnen ist der Afghane Javed, der gemeinsam mit seinem 14-jährigen Sohn überlebt hat. Seine Frau und drei weitere Kinder starben bei dem Unglück jedoch. „Es ist alles meine Schuld. Wir hätten nicht in dieses Schiff einsteigen sollen. Um mich zu retten, habe ich alles verloren“, sagte Javed zu den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern von Ärzten ohne Grenzen.