Prügelei in Asylheim endete mit Polizeieinsatz

Kurz nach 21.30 Uhr wählte vor wenigen Tagen ein Asylwerber den Notruf. In einer Unterkunft in Krems hätten sich zwei Männer in die Haare bekommen. Nach einigen bösen Worten sollen auch die Fäuste geflogen sein. Als Auslöser des handfesten Streits wurde ein 28-jähriger Somalier genannt, der zuvor reichlich Alkohol getankt haben dürfte. Mit einigen Schürfwunden im Gesicht marschierte dieser nach der gewaltsamen Auseinandersetzung in die Kremser Altstadt. Um vermutlich Mitleid zu erregen, legte er sich quer in die Fußgängerzone.