„Flying Weekend Brunch“ im Flatschers gewinnen

Erfolgreicher Brunch-Aufktakt mit VIP-Premiere

Zahlreiche interessierte Gäste sowie Prominenz aus Gastronomie und Medien konnten sich bereits am 4. März bei der großen VIP-Premiere selbst von den Geschmacksqualitäten des neuen „Flying Weekend Brunch“ überzeugen. Begleitet von hervorragendem Prosecco aus dem Hause Ruggeri bekamen die Gäste im Flatschers in der Kaiserstraße 113/115 im 7. Bezirk unter dem Motto „Steakfast statt Breakfast“ einen köstlichen Einblick in das neue Brunch-Konzept.