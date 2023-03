Präsident: „Monetär sind wir flach wie Holland“

Resignieren oder die Ärmel aufkrempeln! Das waren die Alternativen für Karl Dauerböck, ehe er am Montag einstimmig zum Präsidenten des OÖ-Golfverbandes gewählt worden ist. Den der 60-Jährige aus dem Dornröschenschlaf wachküssen und vor allem wirtschaftlich auf Vordermann bringen will. Was aber bei Mitgliedsbeiträgen von bisher sechs Euro pro Jahr (!) nicht einfach werden dürfte . . .