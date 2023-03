Peter Stöger traut Dortmund den Meistertitel zu

Der frühere BVB-Trainer Peter Stöger traut Borussia Dortmund in dieser Saison den Meistertitel in Deutschland zu. „Wenn sie es als Gemeinschaft weiter so hinbekommen, warum nicht“, sagte Stöger, der die Dortmunder von Dezember 2017 bis Sommer 2018 trainierte, der Deutschen Presse-Agentur.