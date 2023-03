US-Fotograf: „Habe ethnische Säuberungen gesehen“

Mehrmaliger Aufenthalt in der Ukraine

Im vergangenen Jahr reiste Haviv im Auftrag der internationalen Wochenzeitung „Economist“ mehrmals in die Ukraine - und schilderte dem Magazin, was er in Butscha, Irpin, Kiew und Isjum beobachten konnte. Das unabhängige Nachrichtenportal „Mediazona“ veröffentlichte das übersetzte Interview, um auch die russische Bevölkerung damit erreichen zu können.