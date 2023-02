Österreichischer Konsul kämpft im Ukraine-Krieg

Um 4 Uhr morgens wurde er damals am 24. Februar 2022 von einem Kameraden geweckt. An jenem Tag, an dem der Krieg nach Europa zurückkehrte. „,Es hat begonnen.‘ Das war alles, was er zu mir am Telefon gesagt hat“, fährt Kozhemyako fort. Als ihn die verhängnisvolle Nachricht erreichte, weilte er gerade mit seiner Familie in Lech/Arlberg auf Skiurlaub.