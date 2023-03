Neo-Boss Vasseur nennt größtes Problem von Ferrari

Motorschaden und riesiger Rückstand

Vize-Weltmeister Charles Leclerc war am Sonntag nach einem Motorschaden auf Platz drei liegend in der Schlussphase des Rennens ausgeschieden. Teamkollege Carlos Sainz landete mit riesigem Rückstand auf Red-Bull-Auftaktgewinner Max Verstappen auf dem vierten Platz. Die Scuderia verfolgt im Gegensatz zu Red Bull und dem überraschend starken Aston-Martin-Team einen anderen Ansatz in der Aerodynamik, sie will aber an dem Konzept festhalten.