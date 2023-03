Mercedes-Krise: Die Aerodynamik fliegt über Bord

Langer Prozess

Beim diesjährigen Mercedes W14 wird man nicht so lange Geduld haben. Die schlanke Form der Seitenkästen könnte ebenso verändert werden wie die Flügel. Schließlich liegt es augenscheinlich an der Aerodynamik: Denn Aston Martin war mit Mercedes-Antrieb schneller als Mercedes selbst. „Aber das wird nicht Wochen, sondern Monate dauern“, weiß Wolff. Und muss gleichzeitig aufpassen, in Zeiten des Kostendeckels nicht die Entwicklung des 2024er-Autos zu beschneiden.