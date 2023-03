Stadtgesellschaft baut 3,4 % günstiger als geplant

Firmen suchen Verlässlichkeit

„In Gesprächen sagen private Bauträger immer wieder: Zu diesen Kosten würden es wir nicht schaffen“, ergänzte Danler. Das liege einerseits an der von der Wohnbauförderung vorgegebenen Baukosten-Obergrenze, andererseits schätzten Firmen die Verlässlichkeit der öffentlichen Hand als Auftraggeber. In diesem Zusammenhang merkte Danler an: „Die Kostenobergrenze in Bezug auf die Wohnbauförderung wird von Seiten der IIG als grundsätzlich positiv bewertet. Sie bewirkt zwar eine gewisse ‚Drucksituation‘ und einen erhöhten Verwaltungsaufwand. Es wird angenommen, dass diese preisdämpfend wirkt, da die angemessenen Baukosten der Wohnbauförderung den ausführenden Firmen bekannt sind.“