Reisender schmuggelte 49 Seepferdchen im Gepäck

Ertappt wurde der Reisende Anfang Februar. Der aus Istanbul angekommene Mann wurde von Zollorganen gestoppt, als er gerade den Grünkanal auf dem Flughafen Wien passieren wollte. An der Durchsuchung des Gepäcks war auch ein Artenschutzspürhund beteiligt. Der in Tschechien wohnende Vietnamese hatte die artgeschützten Fische in Kleidungsstücken in seinem Gepäck versteckt.