Schwerverletzter musste Nacht am Berg ausharren

Bange Stunden musste ein 27-jähriger Bergsteiger in der Nacht auf Montag in Osttirol durchleben: Nachdem sich ein Pole beim Abstieg vom Rauchkofel verirrt und bei einem Sturz schwer verletzt hatte, setzte er am späten Abend einen Notruf ab. Eine Suchaktion musste aufgrund des gefährlichen Geländes abgebrochen werden. Erst in der Früh konnte der Verletzt vom Notarzthubschrauber geborgen werden.