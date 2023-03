Absteiger Admira ist schon wieder im Abstiegskampf

,,Fußball geht immer in zwei Richtungen“

Der Rückfall auf Platz zwölf ist peinlich, der Vorsprung von nur noch vier Zählern auf die Abstiegszone dünn. Die nächsten Gegner: daheim Rapid II, das seit fünf Partien unbesiegt ist, FAC in Wien, Horn zuhause, dann BW Linz auswärts. Brutal. Landerl weiß, was Sache ist, versucht, Panik zu vermeiden: „Fußball geht immer in zwei Richtungen. Es gilt, ruhig zu bleiben, Leistung zu erbringen.“