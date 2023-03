Wenn ein Bäcker auf Nudeln macht

Die Nachfrage nach Pietschnigs Produkten, die es übrigens in zwölf verschiedenen, köstlichen Variationen – von der typischen Kasnudel über Kartoffel, Frigga und Fleisch bis hin zu den süßen Varianten Kletzen, Grantn und Apfelmohn – gibt, ist groß. „Meine Kunden schätzen es, dass sie die Nudeln zu Hause nur kochen müssen und schon ein regionales Gericht auf dem Tisch haben“, verrät Pietschnig. Die Kärntner Nudeln gibt es in der Genuss-Meierei der Kärntnermilch und natürlich in der Bäckerei Pietschnig in Gmünd.