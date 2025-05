Alko-Lenker verursacht Frontalunfall: Schein weg!

Verletzt ins Spital

In der Draustadt wiederum verlor rund zwei Stunden später ein 64-jähriger Autolenker offenbar aufgrund erhöhten Alkoholkonsums die Kontrolle: Der Villacher kam beim Abbiegen von der Trattengasse in die Nikolaigasse auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in den entgegenkommenden PKW eines 27-Jährigen. Der schuldlose Lenker wurde verletzt ins LKH Villach verbracht, dem Alkolenker an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Anzeige!