Austria-Trainer Wimmer: „Das ärgert mich etwas“

Maximilian Senft (Ried-Trainer):

„Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Nach der Führung war es ein offenes Spiel. Dann haben wir einen Fehler gemacht und haben den Ausgleich kassiert. Auch nach der Roten Karte wollten wir noch Punkte holen. Ich habe dann gewechselt, dann brauchten wir zehn Minuten zur Adaptierung, das war zehn Minuten zu lang. Vor allem in der ersten Halbzeit wollten wir eine Klarheit im Pressing haben und dynamische Balleroberungen. Aber wir müssen die Konter besser ausspielen. Es war eine Halbzeit, die in Ordnung war, aber insgesamt überwiegt der Frust.“