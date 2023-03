Graureiher werden aus Hass illegal abgeknallt

Der Graureiher-Bestand ist in den vergangenen 20 Jahren um die Hälfte geschrumpft. Gab es 2002 noch 164 Brutpaare, so sind es jetzt nur mehr 80. Hauptverantwortlich für den Rückgang ist der Mensch. Und es sind nicht die offiziell genehmigten Abschüsse, denn das Graureiher-Monitoring sei laut BirdLife in Ordnung. „Die enorme Anzahl der illegalen Abschüsse setzt dem Vogel zu. Mir hat ein Arzt einmal erzählt, dass ihm als Dankeschön ein Reiherkopf angeboten worden sei. Der Patient habe ihm einfach erzählt, dass er immer wieder Reiher abschieße und die Köpfe auskoche“, weiß Andreas Kleewein von BirdLife Kärnten. Zudem werden auch abgelegene Brutplätze von Menschen aufgesucht und die Vögel massiv in ihrer Ruhe gestört. „Den Vögeln wird sogar in den Bäumen nachgestellt“, weiß Kleewein.