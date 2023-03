WSG Tirol: Statistik als Halt für die „Notelf“

Jammern hört und sieht man ihn nicht, den Thomas Silberberger. Auch wenn ihm langsam der Schmäh ausgeht. Denn just in der entscheidenden Phase, in der Rapid, Austria Wien und Klagenfurt mit der WSG Tirol um drei Plätze in der Meister-Gruppe kämpfen, fällt dem grün-weißen Coach Woche für Woche ein weiterer Leistungsträger aus.