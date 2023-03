Bedingte Haft für Ex-Soldaten wegen NS-„Späße“

„Andenken an meinen Großvater“

So soll der Erstangeklagte andere Soldaten aufgefordert haben, ein rotes Holz-Ei mit Hakenkreuz zu küssen, was er bestritt. Nicht leugnen konnte er das Versenden von einschlägigen Bildern per WhatsApp. „Eine riesige Dummheit“, räumte er nun beim Schwurgerichtsprozess am Landesgericht ein. Um dann wieder zu verharmlosen, denn die NS-Devotionalien in seinem Wohnzimmer seien doch nur „Andenken an meinen Urgroßvater“.