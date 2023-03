Einmalig: Neymar wird komplett in Grün getaucht

Das will der brasilianische Journalist Andre Rizek ausfindig gemacht haben. Hintergrund: ein Benefiz-Spiel im Juli in der Arena da Amazônia in der brasilianischen Stadt Manaus. Der Erlös soll demzufolge an „SOS Amazonia“ gehen, einen Verein, der gegen die Entwaldung im Amazonas kämpft. Und um den Anlass auch entsprechend zu illustrieren bzw. ihm die richtige (buchstäbliche) Untermalung zu gewähren, soll die Marketingabteilung des Verbands in die Trickkiste greifen und Neymar und Co. in gänzlich grüner Wäsch‘ auflaufen lassen.