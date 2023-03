Scharfschützen töten Russen rund um Bachmut

Nach Angaben des ukrainischen Militäranalysten Oleh Schdanow erzielten die russischen Streitkräfte Fortschritte bei der Umzingelung Bachmuts. Die Truppen hätten einen Keil zwischen die Dörfer Jahidne und Berchiwka getrieben. „Dieser Durchbruch an der Nordflanke von Bachmut stellt eine klare Bedrohung für uns dar“, schrieb Schdanow in den sozialen Medien. „Die schwierigste Situation ist nach wie vor Bachmut“, sagte auch Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstagabend.