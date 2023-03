Stadel in Mäder brannte lichterloh

Die Feuerwehr wurde gegen 22.00 Uhr zum Exerzierplatz in Mäder gerufen, weil in einem Stadel ein Feuer ausgebrochen war. Als die Florianijünger vor Ort eintrafen, stand ein Teil des Wirtschaftsgebäudes bereits in Vollbrand. Es gelang den Feuerwehrmännern aber glücklicherweise, ein Übergreifen der Flammen auf das Haupthaus zu verhindern. Nach ersten Informationen wurden auch einige Gasflaschen aus dem Stadel geborgen.