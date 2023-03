Bringt Kaltluft heuer etwa „weiße Ostern“?

Über 18 Grad

In Oberösterreich war es mit Abweichungen von plus 1,5 bis plus 2,0 Grad nochmals deutlich wärmer. Der Temperaturhöchstwert von 18,3 Grad wurde am 31. Dezember in Aspach (427 Meter) gemessen. Der Temperaturtiefstwert wurde am 7. Februar am Dachstein-Gletscher mit minus 20,9 Grad erreicht. Die Niederschlagsmengen verteilten sich regional unterschiedlich (in Seewalchen fielen insgesamt 89 Millimeter), bewegten sich aber im Normalbereich (minus zwei Prozent).