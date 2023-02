NÖ: Alle sechs Kinder wieder zurück bei Eltern

Die Familie soll in einem Presshaus mit angeschlossener Kellerröhre gewohnt haben. Aufgrund von Anrainerbeschwerden hatten Vertreter der Bezirkshauptmannschaft und des Gemeindeamtes am 26. Jänner Nachschau in der Kellergasse gehalten. Der Mann attackierte die beiden mit Pfefferspray. Die Mitarbeiter wurden verletzt, sie verständigten die Polizei. Der 54-Jährige soll sich daraufhin mit den Kindern in dem Weinkeller verbarrikadiert haben. Das Gebäude wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsucht. Dort befanden sich die 40-jährige Partnerin des Mannes und sechs Kinder.