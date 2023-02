Wer hat russisches Militärflugzeug angegriffen?

Zu dem Anschlag auf ein russisches Aufklärungsflugzeug vom vergangenen Sonntag gibt es nach wie vor keine offizielle Reaktion. Aus diesem Grund sei er fest davon überzeugt, dass es sich um eine weitere Falschbehauptung handle, erklärte Vize-Außenminister Ambrasewitsch am Rande der UN-Abrüstungskonferenz in Genf. Ziel sei es gewesen, damit angebliche Mängel in der nationalen Sicherheit aufzuzeigen.