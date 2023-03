Nordische Kombination: Teambewerb ab 11 Uhr LIVE

Nach zwei Bronzemedaillen in der ersten WM-Woche wollen die ÖSV-Kombinierer auch auf der Großschanze von Planica Edelmetall einheimsen. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich am (heutigen) Mittwoch im Teambewerb, wo man zu den nur vier echten Anwärtern auf Medaillen zählt. Vor zwei Jahren holten Johannes Lamparter und Co. in Oberstdorf WM-Bronze, auch 2017 und 2019 war man Dritter. Mit dem Live-Ticker von sportkrone.at sind Sie HIER ab 11 Uhr mit dabei!