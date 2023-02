„Friends“-Star Courteney Cox mit Stern gefeiert

Für die Sondersendung „Friends: The Reunion“ waren 2021 alle sechs Hauptdarsteller - neben Aniston, Kudrow und Cox auch David Schwimmer, Matthew Perry und Matt LeBlanc noch einmal zusammengekommen. Nach „Friends“ hatte Cox mit ihrer ikonischen Rolle als Reporterin Gale Weathers in der Horrorfilmserie „Scream“ Erfolg. Sie spielte in der Comedy-Sitcom „Cougar Town“ und zuletzt in der schwarzhumorigen Serie „Shining Vale“ mit.