„Flüchtet“ Weltmeister vor Tormaschine Haaland?

Bislang kommt der Argentinier auf 19 Partien in der aktuellen Premier-League-Saison, aber nur bei sechs dieser Spiele stand er in der Startformation. Seine Bilanz: fünf Treffer. Zum Vergleich: Erling Haaland, der um ein Jahr jünger ist, erzielte in bisher 24 Partien unglaubliche 27 Tore. Hinzu kommen auch noch vier Assists.