Qualitätsverlust bei neuen Box

Der Bildschirm wird aber erst in einigen Tagen schwarz, bis dahin muss man die neue Box installieren oder kann sich gratis einen Techniker heim holen. „Das hab ich nicht getan, ich will zumindest noch einen Tag normal Fernsehen.“ Christines Sohn hätte seither nämlich nur Probleme. „Die Menüführung ist schlechter, die Verbindung zur Fernbedienung fällt aus“, weiß ein anderer Benutzer, „alles muss neu eingestellt werden.“ Auch in Foren wird das Produkt stark kritisiert.