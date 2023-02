„Schwindelanfall beim Spitzenreiter, Real grinst“

Die Schwächephase kommt zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, warten doch in den kommenden sechs Pflichtspielen gleich drei „Clasicos“ gegen Real. Den Anfang macht am Donnerstag das Copa-del-Rey-Halbfinal-Hinspiel bei den „Königlichen“. Am 19. März hat Barcelona dann gegen Real in der Liga Heimrecht, nachdem es im ersten Saisonduell am 16. Oktober 2022 eine 1:3-Niederlage gesetzt hatte. Im Supercup-Finale am 15. Jänner 2023 hatte dann Barcelona mit 3:1 triumphiert. Das Cup-Rückspiel gegen Real ist am 5. April angesetzt. „Auf uns warten ein paar schwierige Spiele“, war sich Garcia bewusst. In der Liga geht es dazwischen gegen Valencia (Sonntag), Athletic Bilbao (12. März) und Elche (2. April).