Tiroler Volksschüler malen für die „Zebrakinder“

Tiroler Volksschulkinder griffen in den letzten Wochen fleißig zu den Buntstiften, um am Mal-Wettbewerb für die „Zebrakinder“ teilzunehmen. Die Bäckerei Moschen, Tirol Milch und IKB unterstützen die KAT6A Foundation Austria ebenfalls, indem die Kinder für die Teilnahme in der Mal-Woche mit einer Jause und einem Kreativsackerl belohnt werden. Heute, am Tag der Seltenen Krankheiten, sollten die Gewinner bekannt gegeben werden – doch weil die Volksschule Völs auch noch mitmachen wollte, wurde die Frist um zwei Wochen verlängert.