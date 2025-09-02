Auto kam von Fahrbahn ab: Oststeirer (70) stirbt

Gegen 21.50 Uhr war der 70-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit seinem Pkw in Bad Waltersdorf auf der L 401 von Leitersdorf kommend Richtung Bad Blumau unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er plötzlich links von der Fahrbahn ab und stürzte über eine etwa drei Meter hohe Böschung hinunter.