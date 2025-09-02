Auto kam von Fahrbahn ab: Oststeirer (70) stirbt

Schlimmer Unfall Montagnacht in Bad Waltersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld): Ein Steirer (70) kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich mehrfach. Für den Lenker kam leider jede Hilfe zu spät.
Gegen 21.50 Uhr war der 70-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit seinem Pkw in Bad Waltersdorf auf der L 401 von Leitersdorf kommend Richtung Bad Blumau unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er plötzlich links von der Fahrbahn ab und stürzte über eine etwa drei Meter hohe Böschung hinunter.
Zeugen befreiten verunfallten Lenker
Das Fahrzeug überschlug sich und kam erst nach etwa 30 Metern auf einer Wiese völlig demoliert zum Stillstand. „Ersthelfer hatten den Verunglückten schon aus dem Auto befreit, als wir eintrafen“, schildert der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Bad Waltersdorf, Christian Neuhold den dramatischen Einsatz.
„Unsere Feuerwehrsanitäter unterstützten die Ersthelfer sowie die bereits anwesende Polizei, die auch einen Defibrillator einsetzte.“ Doch alle Versuche, den Pensionisten zu retten, blieben leider erfolglos. Die Notärztin konnte nur mehr den Tod des 70-Jährigen feststellen.
