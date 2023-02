Tödliche Schüsse: Motiv liegt weiter im Dunkeln

Hinterlässt Freundin und drei Töchter

Die Rettungskette wurde umgehend in Gang gesetzt, die Einsatzkräfte waren zwar rasch vor Ort, doch Wiederbelebungsversuche sollten erfolglos bleiben. Der Postenkommandant starb noch vor Ort. Er hinterlässt laut dem steirischen Landespolizeidirektor Gerald Ortner eine Lebensgefährtin und drei Töchter, wie Ortner in einem Statement am Nachmittag sagte.