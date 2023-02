Westen drängt Selenskyj zu Friedensgesprächen

Das US-Medium berichtete am Freitag von zunehmenden Zweifeln an der Fähigkeit der ukrainischen Armee, das gesamte von Russland besetzte Territorium zurückzuerobern. Es ist von einer Sicherheitsgarantie der NATO und von engeren Beziehungen mit der Militärallianz die Rede, die in Aussicht gestellt worden seien, sollte Selenskyjs Regierung dieses Jahr Gespräche mit dem Kreml beginnen.