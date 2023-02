Horror-Bilder aus Schlachthof mit AMA-Gütesiegel

Die Grausamkeit den völlig wehrlosen Tieren gegenüber lässt sich kaum in Worte fassen. Eines wird gemeinsam mit Artgenossen offenbar betäubt; durch verzweifelte Schnappatmung kämpft es um sein Leben. Ein anderes hängt am Flügel fest, zappelt in der Luft, wer weiß, wie lange schon. Ein kleines Huhn rennt um sein Leben, wird beim Fangversuch brutal gegen die Wand getreten und mit dem Kopf gegen einen Container geschleudert; unter toten Artgenossen lebt es noch einige Zeit weiter. Dass diese Tiere hier nicht mehr als schmerzempfindende Lebewesen angesehen werden, zeigt allein diese Szene: Ein Arbeiter wischt sich mit einem Huhn das Gewand ab. Wie mit einem Fetzen.