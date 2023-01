Wieder Horror-Bilder aus steirischen Mastbetrieben

Genick gebrochen

Im dritten Betrieb, so berichtet der VGT, sei ein Arbeiter mehrmals dabei gefilmt worden, wie er Küken gegen die Gestänge der Tränk- und Futteranlagen schleudert und ihnen so das Genick bricht. In den Betrieben zwei und drei ebenso zu sehen: Schwache, sogar schon auf dem Rücken liegende Tiere werden einfach mit Tritten malträtiert.