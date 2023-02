So tickt der Aufdecker von schrecklichem Tierleid

Aus „Kriminellen“ wurden „Aufdecker“

Mittlerweile hat der VGT in der Steiermark nicht zuletzt wegen David Richter viel erreicht. Vor Jahren noch als „Kriminelle, die einbrechen“ verschrien, werden sie jetzt als Aufdecker wertgeschätzt. Ohne die wir nicht wüssten, was hinter verschlossenen Türen passiert. Wie jüngst, als hilflose Küken im Mastbetrieb emotionslos zertreten wurden, Hühner mit dem Traktor zermalmt. Wir wüssten nicht, was bei Treibjagden abgeht. Wie Schweine oft genug leben, auf Spaltböden, ohne je die Sonne zu sehen. Zusammengepfercht. Nicht so, wie es uns Werbung glauben machen will. Wie es im Schlachthaus zugehen kann.