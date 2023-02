Nehammer und Karner mit Delegation in Marokko

Nehammer wird auch Zuliefererbetrieb besuchen

Im Rahmen des Besuches soll auch eine Erklärung zur vertieften Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaftskammer Österreich und dem Generalverband marokkanischer Unternehmen (CGEM) unterzeichnet werden, hieß es aus dem Bundeskanzleramt. Nehammer will auch ein Werk der Firma Hirschmann Automotiv in Kenitra mit etwa 2000 Beschäftigten besuchen. Der Betrieb gilt als erfolgreiches Beispiel für „Nearshoring“. Damit werden Bemühungen europäischer Unternehmen bezeichnet, ihre Zulieferbetriebe in Billiglohnländern näher an ihre heimischen Absatzmärkte zu bringen, um das Problem von Lieferkettenunterbrechungen zu minimieren.